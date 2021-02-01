В Петербурге расширены возможности для записи на вакцинацию

С 1 февраля петербуржцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 по телефону. Об это сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Для записи на вакцинацию необходимо позвонить по телефону 112. Всего горожанам теперь доступно четыре канала записи на прививку: кроме звонка по телефону записаться можно через портал «Здоровье петербуржца», а также портал «Госуслуги» и виртуальные колл-центры городских поликлиник.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в Санкт-Петербурге открылось еще 18 пунктов вакцинации в 8 районах города. Это первые из запланированных 50 пунктов, которые обещал открыть комитет по здравоохранению.