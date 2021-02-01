Координатор белгородского штаба Навального попал под уголовное преследование за оскорбление полицейского

Из-за публикации в Telegram-канале в отношении координатора штаба Навального в Белгороде Максима Климова возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ, до одного года исправительных работ). Как сообщили в организации, в рамках этого дела в 6 часов утра 1 февраля на съемную квартиру господина Климова, к его девушке, родителям и сторонникам пришли с обысками. Были изъяты компьютерная техника, банковские карты и «все, что могло заинтересовать сотрудников полиции».

отметим, что 23 января после завершения несанкционированного митинга на Соборной площади сотрудники ДПС остановили автомобиль Максима Климова и задержали его. Впоследствии он получил девять суток административного ареста за организацию и проведение несогласованного массового мероприятия.

Подробнее о том, как в Воронеже прошла самая масштабная и продолжительная несогласованная властями акция за последние восемь лет — в материале “Ъ-Черноземье” «Полицейские показали классику».

Ирина Лобанова