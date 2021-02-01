В Краснодаре будут демонтировать шлагбаумы без автоматической системы открывания

Власти Краснодара проведут в городе проверку шлагбаумов и ограждений на соблюдение противопожарных требований. Об этом было объявлено на еженедельном аппаратном совещании в администрации краевого центра.

По словам главы города Евгения Первышова, с 1 января 2021 года вступили в силу новые противопожарные нормы, которые касаются ограничений по проезду на внутриквартальных территориях. В первую очередь они касаются шлагбаумов и ограждений, которые устанавливаются жителями согласно протоколам общих собраний.

«Требования сегодня сводятся к тому, что в круглосуточном режиме для заезда пожарной техники должны быть либо вахтеры, либо все это должно быть оборудовано в автоматическом режиме, чтобы беспрепятственно в любой момент службы МЧС могли проехать на тот или иной земельный участок», – объяснил господин Первышов.

Совместную проверку с другими службами он поручил начальнику управления гражданской защиты города Виталию Казликину. Глава города подчеркнул, что там, где требования федерального законодательства, не будут соблюдаться, такие объекты станут демонтировать.

«Помимо всего прочего, я думаю, что здесь и дорожники должны подключиться. Потому что у нас зачастую сегодня на дорогах общего пользования, в том числе в центре города, люди ставят различные блоки, столбы дорожные, чтобы ограничить проезд. Сегодня это попадает под действие федерального закона. Такие препятствия должны быть удалены», – добавил Евгений Первышов.

Как сообщал “Ъ”, о новых противопожарных требованиях МЧС объявило в конце декабря 2020 года.

Алексей Белянин