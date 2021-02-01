Выборы мэра Якутска пройдут 28 марта

Гордума Якутска назначила досрочные выборы главы городской администрации на 28 марта. За эту дату проголосовали 18 депутатов, против — 7, сообщили в парламенте.

Председатель гордумы Альберт Семенов заявил, что 28 марта является наиболее оптимальным вариантом для выборов, поскольку школьники будут находиться на каникулах: «Голосование в ряде случаев проходят в зданиях школ, а в летнее время у выпускников запланированы единые государственные экзамены, даты которых не уточнены». Господин Семенов добавил, что Якутск не может оставаться без избранного главы в течение долгого времени, так как необходимо проводить «большую работу по развитию города и реализации национальных проектов».

Напомним, 11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева досрочно ушла в отставку из-за проблем со здоровьем. Исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель Евгений Григорьев («Единая Россия»). Его кандидатуру поддержал глава Якутии Айсен Николаев и сама госпожа Авксентьева. Об участии в предстоящих выборах уже заявил бывший первый вице-мэр Владимир Федоров. В республиканских ячейках КПРФ и ЛДПР “Ъ” сообщили, что также планируют выдвигать кандидатов.

Тимур Галин, Якутск