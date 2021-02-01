Цена серебра достигла максимума с февраля 2013 года

Стоимость серебра в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex превысила $30 за унцию. Последний раз она превышала эту отметку в феврале 2013 года.

По данным на 11:12, цена мартовских фьючерсов на серебро поднялась на 12,8%, достигнув $30,35 за унцию. По данным на 12:15, стоимость серебра составляла $30,09 (+11,82%).

Серебро растет в цене на фоне активности частных инвесторов в популярной группе в соцсети Reddit — WallStreetBets. Ранее они решили поднять стоимость металла после успеха с акциями компании GameStop и мем-криптовалютой Dogecoin.