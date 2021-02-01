Инвестиции «ГАЗЭКС» в газификацию Свердловской области растут

В 2021 году АО «ГАЗЭКС» планирует вложить в развитие газификации Свердловской области 291 миллион рублей – на 9 миллионов больше, чем годом ранее. Инвестиционная программа АО «ГАЗЭКС» включает 24 объекта по проектированию и строительству новых систем газоснабжения, реконструкции и модернизации существующих сетей. Работы пройдут в 18 населенных пунктах региона.



На прокладку новых сетей направляется 199,6 миллиона рублей. В частности, 61 миллион вкладывается в продолжение газификации жилых домов Нижнего Тагила в микрорайонах Голый Камень (2 очередь), Горбуново, Выя и Смычка. 18,5 миллиона идет на газификацию жилых домов Серова в границах улиц Сортопрокатчиков, Сталеваров, Вагранская, Токарей, Тагильская, МОПРа. Строительство газопровода высокого давления с установкой головного газорегуляторного пункта для газоснабжения поселка Пышма обойдется в 17,5 миллиона. Еще 10 миллионов будет направлено на проведение работ в селе Аверино Сысертского ГО, где ранее проложили газопровод высокого давления, установили шкафной газорегуляторный пункт и протянули 1 луч низкого давления.

В этом году также стартует проект по газоснабжению жилых домов в микрорайоне Волково (Каменск-Уральский) – специалистам предстоит построить почти 13 километров газопроводов разного диаметра и установить 3 газорегуляторных пункта.

В модернизацию объектов газового хозяйства АО «ГАЗЭКС» инвестирует 91,7 миллиона рублей. 37% из этой суммы направляется на закольцовки газопроводов в селах Косой Брод и Мраморское (Полевской городской округ), Байны (Богдановичский район), Верхней Салде, поселках Ключи и Двуреченск (Сысертский городской округ). Кроме того, пройдут техническое перевооружение газопровода высокого давления в селе Курганово, реконструкция газопровода по улице Ленина в селе Сосновское (Каменский район), строительство газопровода высокого давления с установкой головного газорегуляторного пункта по улице Энгельса в Сысерти.

«В 2020 году в Свердловской области к сетям газораспределения было подключено почти 4 тысячи домовладений. Наиболее активно этот процесс идет в населенных пунктах Западного округа, где высокая потребность в поставках природного газа в связи с высокими темпами комплексной застройки. Западное направление мы считаем приоритетным, но не единственным. Мы развиваем газовую инфраструктуру на всей территории нашего обслуживания, ежегодно увеличивая объем инвестиций», – отметил генеральный директор Группы компаний «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков.