Почти по вcей России к концу рабочей недели ожидается аномальное тепло

Практически на всей территории России с четверга, 4 февраля, ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Исключениями станут станут Северо-Западный федеральный округ и столичный регион, где температура будет ниже нормы.

«Положительные аномалии захватывают почти всю территорию России уже в четверг. Температурный фон около нормы будет только в Амурской области, Хабаровске»,— сказал господин Вильфанд ТАСС. По его словам, на большей части России температура будет превышать норму на 4-18 градусов, особенно ощутимые аномалии прогнозируются на Урале и юге Западной Сибири.

При этом в СЗФО и Московском регионе к концу рабочей недели ожидается аномальный холод. «В Санкт-Петербурге, Вологде, Пскове температура будет примерно на 3 ниже. В Москве аналогичная ситуация к концу недели — на 2-4 будет ниже нормы»,— сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее господин Вильфанд сообщил, что к концу рабочей недели температура в Москве дойдет до –15°C. При этом в пятницу-субботу ночные температуры будут достигать –19.