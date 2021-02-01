Акции определяются с потенциалом

Уровень протестного потенциала в России будет расти, а власти ответят на это силовым методом. Такой прогноз по итогам воскресных несанкционированных акций вынесли опрошенные “Ъ FM” политологи. 31 января по всей России прошли мероприятия в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По словам политологов, правоохранителям удалось разделить протестующих благодаря перекрытиям изначальных мест сбора. Но, тем не менее, участники акций скоординировались через социальные сети.

Это демонстрирует, что даже без очевидного лидера многие еще готовы выходить на улицы. Значит, тактика властей с жестким силовым ответом на протесты пока не сработала, отмечает политолог Владимир Слатинов: «Протест становится жестче, он становится злее. Может быть, он стал менее масштабным, но, говоря о масштабах, необходимо анализировать силы воздействия и противодействия. Мы фактически видели, что в течение недели осуществлялась масштабнейшая спецоперация и по отлову тех, кто был на акции 23 числа, и фактически изоляции тех, кто в регионах, в столицах мог координировать действия в рамках новой акции. Но мы видим, что координация протестующих достаточно прилична, уровень мотивации тоже достаточно высок, и сбить протесты жесткой силовой волной у властей не получилось. Это, наверное, самое главное».

В президентском Совете по правам человека заявили, что протесты имели «нездоровый характер». И агрессия со стороны митингующих лишь подтвердила это, считает глава совета Валерий Фадеев. Ответом властей на события воскресенья станет лишь еще большее ужесточение в отношении протестующих, полагает руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. И если на время протест стихнет, его потенциал все еще останется на высоком уровне. «Этот протест становится все более неуступчивым. Дополнительную конфликтность, совершенно никому не нужную, создают именно власти тем, что они превратили в “бункер” центр Москвы. Совершенно беспрецедентный масштаб задержаний, масштаб жестокости — эта установка надолго, безусловно. Но и, собственно, неуступчивость общества тоже надолго. Даже если эти протесты сойдут на нет в какой-то момент — они не могут поддерживаться месяцами — все равно любой триггер снова их вызовет, не говоря уже о том, что впереди у нас парламентские выборы».

По числу задержанных прошедшие акции установили новый рекорд. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали более 5,3 тыс. человек. В Москве — почти 1,8 тыс., в Санкт-Петербурге — больше 1 тыс. Политтехнолог, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что для роста протестной активности сейчас закончились поводы, и количество участников акций в следующий раз сильно уменьшится:

«Тема, связанная с задержанием Алексея Навального, с его расследованиями свой потенциал в качестве мотива для выхода на уличные акции исчерпала. Да, есть некоторое количество сторонников Навального, сторонников внесистемной оппозиции в целом — это достаточно стабильное число, которое особо не меняется последние 10 лет, и эти люди всегда будут ходить на любые акции.

Но если мы говорим о массовости, о вовлечении других социальных групп в это движение, то этого не происходило и, совершенно очевидно, теперь уже происходить не будет. Поэтому в Москве протестный актив — порядка 15 тыс».

Прошедшие акции показали, что протестный потенциал в обществе вышел на новый уровень, говорит директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, и погасить его лишь силовыми методами не удастся:

«Если сравнивать с предыдущими годами, то заметна высокая массовость, большая география и высокий уровень ожесточенности. Но если сравнивать количественно с 23 января, то видна небольшая демобилизация, то есть по численности, по географии, наверное, минус 30-50% по сравнению со 110 городами 23 числа. Что касается ожесточенности, здесь спада не видно. Наверное, превентивные задержания потенциальных лидеров, координаторов протеста сказались на снижении числа участников акций, но в основном это естественная демобилизация.

У людей, которым не указывают ясную цель, а цель выходить за освобождение Навального не очень многих протестующих вдохновляет, после какого-то разового всплеска активности происходит ослабление до следующего пика, который может наступить не через неделю, а через месяц или через несколько месяцев.

Что касается уровня протестного потенциала, он, наверное, самый высокий за последние 20-25 лет. Он пока не конвертируется в уличную активность, потому что нет лидеров, далеко не все протестующие готовы выходить на улицы за Навального, нет ясной повестки, особенно позитивной повестки, и так далее».

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И власть, и протестующие сейчас оказались в сложной ситуации. С одной стороны, государство оказалось неспособно предложить людям на улице какой-то вариант решения проблем, говорит полномочный представитель Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Сергей Цыпляев. С другой стороны, и протестующие объединились вокруг фигуры Алексея Навального не столько потому, что поддерживают его, а сколько из-за отсутствия альтернативы.

«Если вы полностью “замонолитите” политическую систему, тогда вся политическая жизнь выплескивается на улицы, а улица всегда будет выдвигать наиболее радикальных лидеров. В результате выдавливания всей умеренной части центра мы получили символическую фигуру, вокруг которой начинают концентрироваться протестные настроения. И уже совершенно не важны какие-то собственные взгляды, особенности этого конкретного человека, он превращается в знамя, некий символ, полюс, который выстраивается против властного полюса. И эта ситуация, на самом деле, довольно мрачная, потому что мы опять совершенно не задаемся вопросами о том, как мы сами должны измениться, что мы должны переделать в собственной системе организации жизни, организации публичной власти, как мы будем создавать институты местного самоуправления. Это все опять выкинуто куда-то вдаль, и все решается на уровне силового противостояния»,— резюмирует Цяпляев.

Правоохранители в столице уже начали возбуждать уголовные дела после воскресных протестных акций. Одно из них коснулось перекрытия митингующими дорог.