Наказание за первое нарушение по статье о призывах к экстремизму может стать административным

Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть введение административной преюдиции по статье о призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ). В этом случае уголовная ответственность будет наступать при повторном нарушении, первый раз назначается административное наказание.

«… проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации практику применения ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по указанной статье»,— говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по правам человека (СПЧ) 10 декабря.

Ввести административное наказание за первое нарушение по статье о призывах к экстремистской деятельности предложил публицист Александр Верховский. «Там (по этой статье.— “Ъ”) гораздо больше многозначительных высказываний, которые точно могли бы быть по первому разу административно наказуемыми»,— сказал он.

Также президент поручил проверить информацию о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел, на что обратил внимание один из участников заседания СПЧ Евгений Мысловский. В качестве примера он привел ситуацию с нижегородской журналисткой Ириной Славиной, которая покончила с собой.

В мае Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму, которая рассчитана на период до 2025 года. В ней в числе основных угроз для были названы несогласованные протестные акции. Как ранее сообщал “Ъ”, в проекте предлагалось приравнять несанкционированные акции протеста к подготовке терактов.

О подготовке стратегии — в материале “Ъ” «Несогласованный экстремизм».