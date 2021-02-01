Житель Удмуртии устроил дебош на борту самолета Сочи-Москва

Сотрудники транспортной полиции аэропорта Сочи сняли жителя Удмуртии с рейса в Москву. При посадке мужчина вел себя неадекватно, оскорблял окружающих и игнорировал требования членов экипажа, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-служба управления транспорта МВД России по ЮФО.

Наряд полиции, прибывший к борту, доставил пассажира в дежурную часть. Составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что 30-летняя жительница Удмуртии, находившаяся в состоянии опьянения, устроила дебош на борту самолета рейса «Стамбул-Казань». Женщина вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в отношении бортпроводника.