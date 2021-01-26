Жительница Удмуртии устроила дебош на борту самолета «Стамбул-Казань»

30-летняя жительница Удмуртии, находившаяся в состоянии опьянения, устроила дебош на борту самолета рейса «Стамбул-Казань». Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по ПФО.

Установлено, что женщина вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в отношении бортпроводника. Ей были сделаны неоднократные замечания, на которые она отреагировала.

После прохождения освидетельствования в отношении гражданки составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения), по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.