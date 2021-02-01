Компания «Амеген» намерена до конца года запустить фармпроизводство под Белгородом

Белгородское ООО «Амеген» (Старый Оскол) получит 50 млн руб. в Фонде развития промышленности (ФРП) для организации первого в стране высокотехнологичного импортозамещающего производства фармацевтической субстанции «Эноксапарин натрия» для препаратов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Как сообщила пресс-служба ФРП, корпорация МСП предоставила гарантию на сумму 25 млн руб. в качестве обеспечения займа. Общий бюджет проекта составляет 100 млн руб.

В ФРП уточнили, что лекарства на основе этой субстанции препятствуют образованию тромбов в венах и уменьшают рост возникших тромбов. Запуск производства по выпуску гепарина намечен на 2021 год, эноксапарина – на 2024 год. Проектная мощность по выпуску гепарина превышает 2,1 т в год, эноксапарина – 240 кг в год. Впервые о проекте стало известно в сентябре прошлого года.

«Выход на рынок лекарственного средства с российским сырьем позволит снизить цены закупок и увеличить доступность терапии для граждан», – считает генеральный директор ООО «Амеген» Олег Макурин. По оценке ФРП, объем потребления инъекционных антикоагулянтов, к которым относится эноксапарин, в России к 2024 году может составить 6,3 млрд руб., по итогам 2018 года он достиг 5,9 млрд руб.

На данный момент, как уточнили в фонде, проект находится на стадии отработки производства промежуточного продукта – гепарина сырца, необходимого для изготовления фармацевтической субстанции «Эноксапарина натрия». Участок с производственными помещениями приобретен на территории бывшей промзоны, закуплено оборудование, проводятся ремонтные работы помещений, пусконаладка оборудования, идет подбор персонала.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Амеген» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2019 году, уставный капитал – 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу. Единственный владелец – Александр Волынец.

Что случилось с крупным проектом «Белфармы», читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова