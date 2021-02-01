Mitsubishi Outlander GT покинет российский рынок

Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок кроссовера Outlander GT на российский рынок, сообщает японский автопроизводитель.

Модификация с 220-сильным 3-литровым бензиновым V6 и полным приводом S-AWC была флагманским вариантом модели на российском рынке. Сборка Mitsubishi Outlander GT, на которую приходилось около 10% продаж всех кроссоверов модели, велась на заводе в Калуге.

Последняя партия Outlander GT поступила в салоны официальных дилеров Mitsubishi в России. Напомним, кроссовер с V6 появился в 2006 году, с 2013 года модель стали называть Outlander Sport, а с 2017 года — переименовали в Outlander GT.