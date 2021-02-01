Евгений Куйвашев и Владимир Якушев возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев, временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов, общественники и представители дипломатического корпуса возложили цветы к памятнику первого президента России Бориса Ельцина в день его 90-летия. Об этом господин Куйвашев сообщил в своем Instagram.

«Вспомнить легендарного человека, с именем которого связана целая эпоха. Такое сложное и противоречивое, но такое важное для всех нас время. Борис Ельцин — истинный лидер. Необычайно умный, волевой, целеустремленный. Направлявший всю свою энергию, талант и жизненную силу на строительство и созидание, на развитие родной Свердловской области и всей страны», — написал господин Куйвашев.

Первый президент России Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области, получил образование на строительном факультете Уральского политехнического института (УПИ) (позднее — УГТУ-УПИ, УрФУ) в Свердловске. В 1968 году он возглавил отдел строительства Свердловского обкома КПСС. В 1975 году Ельцин был избран секретарем обкома, ответственным за промышленное развитие области, а с 1976 года по 1985 год занимал должность первого секретаря Свердловского обкома партии.

В декабре 1985 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев предложил Ельцину возглавить Московскую партийную организацию. 12 июня 1991 года Ельцин был избран президентом РСФСР. В 1996 году был переизбран на второй срок. В новогоднем обращении 31 декабря 1999 года он объявил о своей досрочной отставке, назначив исполнение обязанностей президента на премьер-министра Владимира Путина. Первый президент России скончался от сердечно-сосудистой недостаточности 23 апреля 2007 года.

Как Екатеринбург собирается отмечать юбилей первого президента России — в материале «Ельцин в Центре» .

Михаил Мананников