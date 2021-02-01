Количество постаматов в Новосибирске за год увеличилось на 88,1%

В Новосибирске за 2020 год количество постаматов выросло на 88,1% (до 461 терминалов), сообщается в исследовании 2ГИС. В Омске рост составил 9,9% (233). При этом в Красноярске число постаматов увеличилось в полтора раза — до 115 терминалов. Это самый существенный годовой прирост среди крупных городов РФ.

Всего в прошлом году рост количества автоматизированных почтовых терминалов в крупнейших городах России составило 54% — до 7 616 постаматов.



Как сообщал “Ъ-Сибирь”, OR Group (группа компаний «Обувь России») вместе с одном из крупнейших в мире логистических операторов «Цайняо» (Cainiao Network входит в Alibaba Group) будут развивать сеть постаматов. На первом этапе предполагается разместить постаматы в 98 торговых точках OR Group в Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске, Омске и других городах.

Оксана Павлова