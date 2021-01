OR Group будет развивать сеть постаматов с Alibaba Group

OR Group (группа компаний «Обувь России») вместе с одном из крупнейших в мире логистических операторов «Цайняо» (Cainiao Network входит в Alibaba Group) будут развивать сеть постаматов в городах России. Планируется, что на первом этапе постаматы будут размещены в 98 торговых точках OR Group в Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске, Омске, Тюмени, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске и Уфе. В дальнейшем число постаматов планируется увеличить до 200, уточняет пресс-служба OR Group. В компании отметили, что «Цайняо» стал первым партнером группы по размещению постаматов на базе магазинов ритейлера. По словам руководителя по стратегическому развитию постаматной сети «Цайняо» в России Ксении Киянцевой, «Обувь России» является одним из крупнейших продавцов в локальном сегменте AliExpress. Она отметила, что категория одежды и обуви входит в топ-5 по объему доставок в Россию.

«Сеть станет первым федеральным непродуктовым ритейлером, который будет развивать постаматную сеть "Цайняо"»,— сказала она.



«Цайняо» (Cainiao Network) «Цайняо» (Cainiao Network) — один из крупнейших в мире IT, логистических и инфраструктурных операторов. Принадлежит Alibaba Group, входит в топ-3 по объемам грузовых перевозок в мире.

OR Group — федеральная розничная компания, имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис в Москве, управляет более 830 магазинами (175 работают по франшизе).

Оксана Павлова