В Воронеже выделенная полоса для автобусов появится еще на четырех участках дорог

Выделенная полоса для пассажирского транспорта в Воронеже может появиться на ВОГРЭСовском и Чернавском мостах, а также на Московском проспекте и улице Плехановской. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на доклад заместителя главы администрации Воронежа по городскому хозяйству Сергея Петрина. Соответствующие документы уже готовятся мэрией. Дополнительно рассматривается концепт обеспечения приоритетного проезда и на других улицах.

После пилотного опыта внедрения выделенной полосы на Северном мосту, по данным мэрии, скорость передвижения на общественном транспорте увеличилась на 10-15 км/ч. Кроме того, якобы исчезает необоснованное перестроение общественного транспорта в потоке, что часто являлось причиной ДТП. Напомним, пилотная выделенная полоса для общественного транспорта появилась в Железнодорожном районе Воронежа на улице Остужева и Северном мосту в ноябре 2020 года.

Между тем, по данным властей, из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, в 2020 году среднесуточное значение пассажиропотока буднего дня упало с 700-750 тыс. пассажиров до 500-550 тыс. При этом в течение апреля-мая снижение пассажиропотока достигало 80%. В результате снижение прогнозируемой валовой выручки предприятий-перевозчиков за минувший год составило порядка 1,59 млрд руб.

О новой маршрутной сети Воронежа читайте в публикации “Ъ-Черноземье“.

Ирина Лобанова