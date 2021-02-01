Стальной оплот державы

Исходной точкой истории одного из крупнейших металлургических предприятий России и мира считается 1 февраля 1932 года, когда на первой доменной печи Магнитки был получен первый чугун. Таким образом, 1 февраля является днем рождения не только для комбината, но и для доменного цеха. Минувший 2020 год выдался насыщенным на события для доменного производства ПАО «ММК». В августе магнитогорские доменщики преодолели знаковую отметку в 650 млн тонн выпущенного за всю историю предприятия чугуна. Чуть ранее была завершена реконструкция второй доменной печи, легендарной «Комсомолки». В ходе реконструкции было модернизировано охлаждение с установкой системы с горизонтальными охлаждающими элементами. На реконструированном литейном дворе была внедрена система закрытых желобов, были установлены современные гидравлические горновые машины. Была построена мощная аспирационная установка литейного двора и шихтоподачи, которая значительно снизила нагрузка на окружающую среду.



В нынешнем году ММК приступит к реконструкции девятой доменной печи. Однако настоящим прорывом для доменного производства комбината станет строительство комплекса доменной печи №11, которое планируется завершить в 2025 году. Рабочий объем ее составит 3800 м, а производительность 3,7 млн тонн чугуна в год. Эта доменная печь будет построена в соответствии с наилучшими доступными технологиями. На ней будет предусмотрена система аспирации литейных дворов и подбункерных помещений производительностью 2 млн м/ч и остаточной запыленностью 10 мг/м3. Также будут установлены системы очистки доменного газа и придоменной грануляции шлака. Печь будет оснащена локальным оборотным циклом водоснабжения. Будет построена утилизационная паровоздуходувная электростанция. Предусмотрена возможность применения технологии вдувания пылеугольного топлива. Запуск в эксплуатацию новой доменной печи позволит вывести из работы три действующих доменных печи и достигнуть сокращения выбросов в атмосферу на 6,6 тыс. тонн.

Новая домна - далеко не единственный крупный проект, который планируется ввести на ММК в рамках Стратегии развития компании на период до 2025 года. После проведенного ранее коренного обновления прокатных мощностей, основной акцент в ней сделан на модернизации аглококсодоменного производства. В 2019 году была построена современная аглофабрики №5, старт работе которой дал Президент России В.В. Путин. Новая аглофабрика представляет собой яркий пример применения принципов наилучших доступных технологий в металлургическом производстве. Аглофабрика оснащена 19-ю высокоэффективными природоохранными объектами. Ввод в работу новой аглофабрики позволил вывести из эксплуатации физически и морально устаревшее оборудование агломерационной фабрики № 4. Результатом стало радикальное снижение техногенной нагрузки и многократное снижение выбросов наиболее вредных веществ. Помимо экологического эффекта, новая аглофабрика обеспечила более высокое качество агломерата с большим содержанием железа и меньшим отсевом мелочи. Благодаря агломерату с новой аглофабрики было отмечено улучшение параметров работы доменных печей.

В настоящее время на ММК ведётся строительство еще одного крупного производственного объекта, ввод которого в эксплуатацию должен повлиять положительным образом на состояние экологии Магнитки. Речь идет о комплексе новой коксовой батареи №12. Производительность новой батареи составит 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Стоимость этого крупнейшего проекта – около 60 млрд рублей. Пуск новой батареи позволит вывести из работы пять старых, устаревших морально и физически коксовых батарей, что значительно снизит валовые выбросы загрязняющих веществ, а по наиболее вредным из них – бензапирену и формальдегиду сокращение составит 9-12 раз. Все эти меры должны обеспечить выполнение стратегической цели компании в области природоохранной деятельности – достижения комплексного индекса загрязнения атмосферы уровня в 5 единиц, что соответствует понятию «Чистый город».

Магнитка – легенда и флагман отечественной индустрии. Так было во времена индустриализации и первых пятилеток, так было в годы Великой Отечественной войны, когда наш город стал настоящим броневым щитом Родины. Это нашло отражение в присвоении в прошлом году Магнитогорску почетного и высокого звания «Город трудовой доблести». Но не только героическим прошлым живет сегодня Магнитогорский металлургический комбинат. Благодаря проведённым масштабным программам реконструкции и модернизации производства, ММК в настоящее время представляет собой современный производственный комплекс, выпускающий инновационную и востребованную рынком металлопродукцию с преобладающей долей продукции высоких переделов. ММК занимает лидирующие позиции в поставке металлопродукции для трубной промышленности и автопрома, в производстве металлопроката с покрытием. Сегодня Магнитка активно применяет в производстве и других бизнес-процессах современные информационные технологии, являясь лидером в российской металлургии в цифровизации и автоматизации. ММК двигается в ногу со временем, и с каждым новым прожитым годом становится все более современным и обновленным. С днем рождения, комбинат! И можно с уверенностью сказать, что день рождения ММК - это праздник для всех, кто ковал славу Магнитки в прошлом, и всех, чьим трудом создаются успехи предприятия в наши дни.