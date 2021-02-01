«Ситуация напоминает “идеальный шторм”»

Борьба властей с дорожающими продуктами может обернуться их дефицитом. Участники рынка предупредили, что давление приведет к сокращению производства. По данным “Ъ”, в диалог с бизнесом вступил Минсельхоз, и чиновники в ходе переговоров с поставщиками просили тех не повышать цены на продукты. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что такая тактика властей может привести и к политическим последствиям.

Концентрация новостной повестки исключительно вокруг протестов и Алексея Навального будто снегом припорошила другую проблему, способную вызвать народное недовольство никак не меньше «ершиков» и «Аквадискотеки». Рост цен — вот что действительно может привести к социальному взрыву, и, по мнению экспертов, еще и поставить под угрозу продовольственную безопасность страны.

Ситуация, в которой оказалась власть, напоминает «идеальный шторм». Налицо не просто рука Запада, а прямо-таки вражеские действия всепланетарного масштаба. Природные катаклизмы, повышение цен на нефть и пандемия привели к тому, что еда стремительно дорожает во всем мире. В России, кстати, прошлогодний урожай был хорошим, но ползучая девальвация рубля сделала нашу сельхозпродукцию настолько привлекательной, что даже запретительные таможенные пошлины не смогли остановить переориентацию производителей на экспорт. Тут бы государству порадоваться неожиданному пополнению казны валютной выручкой, но в текущей ситуации эти дополнительные доллары и евро могут выйти боком.

Доходы чуть ли не 20 млн россиян не дотягивают сегодня до прожиточного минимума. В год федеральной кампании это не просто бедные граждане, а недовольные избиратели. Согласно российской предвыборной традиции, их сейчас, наоборот, консолидировать и подкармливать надо, а не последнего куска хлеба лишать. Так что усилия Кремля и Белого дома по сохранению стабильных ценников на прилавках, безусловно, понятны. Проблема скорее в методе исправления ситуации. По данным “Ъ”, на войну с ростом цен бросили Минсельхоз, чьи представители в неофициальном порядке проводят переговоры и убеждают производителей сохранять отпускные расценки на прежнем уровне. Рынок, что называется, по-партизански давят патриотизмом. Если к лету мировой спрос спадет, то такая тактика сработает, в противном случае к сентябрю протестная активность в регионах может достигнуть критических масштабов.

Вообще-то, бороться с инфляцией и ростом цен можно по-разному, и это прекрасный повод для политической конкуренции. Многие выборы в мире фокусируются вокруг таких вопросов. Что лучше — дотировать производителей или напрямую помогать слабым слоям населения? У каждого из подходов есть как свои плюсы, так и минусы. При первом производители начинают фактически шантажировать бюджет, требуя увеличения субсидий, а раздача вертолетных денег населению зачастую оседает не в продуктовых магазинах, а в микрофинансовых организациях, например.

Однако наша власть, как известно, предпочитает совсем другой дискурс. Потому что спор об экономических проблемах очень быстро переходит на более глобальные вопросы политического устройства страны. А такие разговоры нынче тянут на статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил или, того хуже, вовлечении подростков в противоправную деятельность. Так что правительство, видимо, продолжит регулировать цены в стиле политрука, а нас будут готовить к осеннему выбору между несколькими привычными политическими товарами не первой свежести. Зато они не подвержены никакой инфляции и который год не стоят и выеденного яйца.