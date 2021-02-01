«Эпоха Бориса Ельцина официально закончена»

Владимир Путин примет участие в памятной церемонии по случаю 90-летия Бориса Ельцина. Сообщения кремлевской пресс-службы на это счет немногословны. Есть лишь информация о том, что мероприятие есть в графике действующего президента. Тем не менее, политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает данное событие весьма символичным.

Кремль не стал особенно акцентировать внимание на том, каким будет участие Владимира Путина в памятных мероприятиях по случаю 90-летия со дня рождения Бориса Ельцина. Есть скромные сообщения о том, что нынешний президент возложит цветы на могилу своего предшественника на Новодевичьем кладбище. При этом остается непонятным, будет ли это сделано совместно с Наиной Иосифовной и другими близкими Бориса Николаевича. По идее, все должны быть вместе. Однако об этом решено сообщать, что называется, по минимуму.

Нужно признать, что отношение к Борису Ельцину сейчас больше отрицательное, причем со всех сторон. Коммунисты его клянут за развал СССР, условные единороссы — за хаос 90-х, олигархов и передел собственности. Новая оппозиция, Навальный и компания, корят за то, что принято называть семьей, и, собственно, за Путина, который стал его приемником. Это при том, что Алексея Анатольевича любят называть молодым Ельциным, даже внешние сходства нашли. Плюс к этому некоторые особенности характера и привычки первого президента России — все это также дает некоторый повод для критики. И, опять же, проведи Ельцин настоящую декоммунизацию, результат был бы совсем иным.

И, тем не менее, Ельцин — символ новой России, что ни говори. Он был единственным лидером, вокруг которого удалось сплотиться. То, что при нем была свобода, не отрицается никем. Просто есть дискуссия о том, что считать свободой, и какая свобода нужна нашему народу, или же она не нужна в принципе. По крайней мере, вседозволенности быть не может. Ситуация по-своему уникальна. В идеологическом плане 90-е — это, можно сказать, ад кромешный.

Тем не менее, высшая власть не может игнорировать памятные мероприятия в честь первого президента России, который является символом этой эпохи, тем более что сейчас на фоне запретов и протестов это все выглядит как стык совершенно разных эпох.

В связи с этим есть повод задаться вопросом: в какой общественно-политической формации мы находимся в настоящее время? И может ли так случится, что в перспективе правление Ельцина будет восприниматься большинством населения как вполне себе приличное? По крайней мере, тогда говорить и писать можно было что угодно, и, что немаловажно, была свобода еще и деньги зарабатывать. И у многих получилось стать потом уже, в нулевые, вполне преуспевающими людьми, и товары на полках появились. Время все лечит. Плохое забывается, хорошее остается. Так, глядишь, несмотря на пропаганду, 90-е и впрямь станут святыми, особенно если уровень бедности будет повышаться и дальше.

На что еще можно обратить внимание? С каждым днем все громче звучит и другой тезис: 90-е никуда не делись, они просто «равноудалились». Криминал существует и даже не скрывается, особенно в регионах. Вот и коррупция все пожирает. И, тем не менее, что-то подсказывает, что та самая эпоха Бориса Ельцина именно сегодня официально закончится символичным возложением цветов в день его 90-летия. А начинается уже нечто другое, пока еще плохо изученное.