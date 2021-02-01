Титов предложил уравнять владельцев палаток в получении господдержки

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой распространить меры государственной поддержки на всех владельцев объектов нестационарной торговли (НТО), сообщает «Прайм» со ссылкой на письмо господина Титова. Он отметил, что сейчас ее лишены те предприниматели, у которых заключен договор на размещение.

В июне 2020 года был принят закон, по которому владельцы НТО, использующие договоры аренды, получили право продлить их без участия торгов на срок до трех лет. При этом с 2015 года помимо договора аренды существует договор на размещение. «Однако сегодня те предприниматели, которые ведут свою деятельность на основании договоров аренды, получили поддержку, а те, кто используют договоры размещения — нет», — пишет господин Титов.

Борис Титов направил обращение господину Мантурову как член Партии роста. Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли РФ, член Партии роста Наталия Кошелева сообщила «РИА Новости», что по договорам на размещение стоит 60-65% объектов НТО, а в регионах — до 100%.