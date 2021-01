«Охотник на монстров» вышел в удачное время

В прокат вышла экранизация видеоигры с Милой Йовович в главной роли. Мировая премьера боевика «Охотник на монстров» сопровождалась скандалом — в Китае ленту сняли с проката из-за неудачной шутки. Но в России, по прогнозам портала «Бюллетень кинопрокатчика», она может стать самой кассовой новинкой недели. Какой в фильме предстанет Мила Йовович? И много ли в фильме осталось от видеоигры? Расскажет Александр Рассохин.

В китайском прокате «Охотник на монстров» не продержался и двух дней. Релиз вызвал шквал возмущения в соцсетях, вынудил продюсеров извиняться и править картину в надежде, что она сможет вернуться в кинотеатры. Виной всему оказался расистская шутка. В одном из эпизодов герой отвечает на вопрос каламбуром, где использовано созвучие английских слов «колени» и «китайский».

Зрителям фраза напомнила оскорбительную присказку, которой в XX веке в англоязычных странах часто дразнили детей азиатских мигрантов: «китайцы, японцы с грязными коленками, вы только на это посмотрите» в оригинале — Chinese, Japanese, dirty knees look at these.

Впрочем, не считая скандала с шуткой, новая лента мало чем отличается от типичных боевиков о монстрах. Команда военных, которыми руководит героиня Миллы Йовович, едва не гибнет в параллельном мире, полном свирепых чудовищ. Но на помощь приходит таинственный Охотник, который уже изучил их слабые места.

Над сценарием и съемками «Охотника на монстров» работал Пол Андерсон. Он уже экранизировал игры Mortal Combat и «Обитель зла», по последней было снято целых пять фильмов, а главную роль в них тоже играла его жена — Мила Йовович.

На агрегаторе Rotten Tomatoes у «Охотника на монстров» меньше 50% положительных отзывов от критиков. The New York Times, к примеру, пишет, что обо всех сюжетных поворотах фильма можно рассказать в паре предложений. В этом смысле новая картина мало чем отличается от любой другой экранизации популярного у геймеров хита, объясняет независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко: «Над этим явлением довлеет какой-то очень злой рок. Перечислить хорошие экранизации видеоигр можно даже не по пальцам одной руки. Тот опыт, который мы получаем из видеоигр, — это ассоциации себя с персонажами, их очень сложно реализовать в кино.

И многие игровые разработчики зареклись иметь дело с крупными киностудиями, которые не хотят вникнуть в их вселенную.

То есть начинаются такие творческие отклонения, что фанаты игр их не понимают. Люди, которые пришли просто посмотреть хорошее кино, не понимают тех маленьких оммажей, которые были сделаны к видеоигре. То есть здесь идет полное неудовлетворение и игроков, и зрителей».

Впрочем, в России с кассой у «Охотника на монстров» проблем, кажется, не будет. По прогнозам издания «Бюллетень кинопрокатчика», в первый уикенд фильм может стать самой кассовой новинкой со сборами около 100 млн руб. Сейчас, когда до громких голливудских премьер остается несколько недель, для запуска «Охотника на монстров» самое удачное время, объясняет президент кинокомпании «Царь Пикчерз» Александр Изотов: «Проект яркий, большой, его делает Пол Андерсон, и там снимается его жена Мила Йовович, которых в России любят и постоянно смотрят. Та же серия “Обитель зла” хорошо зашла и для зрителей всего мира, и для России. При этом, конечно, смотреть особо нечего, потому что больших релизов сейчас в прокате нет. Как раз программирование получилось достаточно эффектное для этого проекта, и серьезных конкурентов я не вижу.

Фильм для тех, кому интересен жанр экшен, посмотреть на красивую женщину и развлечься вечером, не особо напрягаясь.

То, что критики дают ему низкие оценки, принципиально ни на что не влияет. При этом это фильм не крупной студии, а независимый проект. Я надеюсь, что лента заработает в нашем российском прокате 150 млн и выше по итогам первого уикенда».

Следующая ожидаемая адаптация видеоигры Mortal Combat должна выйти только в апреле. Другие премьеры — сиквел «Расхитительницы гробниц» и «Неизведанное: Удача Дрейка» с Томом Холландом — из-за пандемии в очередной раз отложили.

Елизавета Скобцова