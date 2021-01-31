Минздрав планирует начать исследования «Спутник V» на онкобольных в течение 1,5 месяца

Исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологией планируется начать в течение месяца–полутора, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Ни в одной стране мира еще не начаты исследования по вакцинации онкологических больных. Примерно через месяц-полтора начнутся исследования. Под контролем министра здравоохранения Михаила Мурашко с Гинцбургом (директор центра имени Гамалеи.— “Ъ”) мы начинаем совместно протокол. Мы создаем лист ожидания прививок у этих пациентов, разделяем в специальные группы»,— сказал господин Каприн в эфире радио «Говорит Москва».

Сейчас Россия находится на четвертом месте по числу заражений коронавирусом в мире. Общее число заболеваний достигло 3 850 439 человек. По числу умерших от COVID-19 Россия занимает восьмое место в мире.

О вакцинации в России — в материале “Ъ” «Велика Россия, а уколоть некого».