По некоторым данным задержанных на несогласованной акции в Ижевске отпустили из полиции

Президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов рассказал “Ъ-Удмуртия”, что с сегодняшней несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в УМВД по Ижевску было доставлено как минимум 20 человек. По его словам, по крайней мере, на 13 из них составлены протоколы по нарушению ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения). По его сведениям, все уже отпущены.

Кроме того, в отдел полиции №2 (по Октябрьскому району), доставлено минимум восемь человек, сообщил господин Талантов, добавив, что там больше задержанных, но точной информации у него нет. По его словам, там еще идет оформление протоколов. На месте работают шесть адвокатов адвокатской палаты республики.

Координатор штаба Алексея Навального в Ижевске Иван Елисеев в своем телеграм-канале сообщил, что с акции протеста было доставлено в отдел полиции и УМВД около 50 человек. По его сведениям, всех их уже отпустили после составления протокола.

По данным ОВД-инфо, в Ижевске было задержано 34 человека.

“Ъ-Удмуртия” не располагает официальной информацией УМВД по Ижевску.

Подробнее о событии читайте в материале «В Ижевске на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального прошли задержания».