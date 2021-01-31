В Новороссийске снимавшему задержания протестующих журналисту "Ъ-Кубань" угрожали

Фото: "Ъ-Кубань"

31 января в Новороссийске состоялась вторая несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На месте работали полицейские, сотрудники администрации, представители городских и краевых СМИ. Журналисты фиксировали происходящее на фото и видео.

Когда колонна протестующих оказалась у администрации города, начались задержания активистов. Полицейские и люди в штатском хватали молодых людей и девушек, сажали их в патрульные автомобили и увозили. Во время одного из таких задержаний к корреспонденту "Ъ-Кубань", которая снимала происходящее на смартфон, подошли двое в гражданской одежде и в грубой форме потребовали прекратить съемку. Один из мужчин употреблял нецензурную брань и угрожал, обещая, что у журналиста будут проблемы. Второй говорил, что выбьет сейчас телефон из рук корреспондента и разобьет его. На просьбу работника СМИ представиться, мужчины ответили матом.

По мнению участников митинга, мужчины, возможно, могут являться представителями казачества.

Редакция издания просит откликнуться очевидцев произошедшего, а также обратить внимание на инцидент представителей казачества и полиции, которые снимали несанкционированную акцию на видео.

Редакция оставляет за собой право обратиться в органы прокуратуры по факту произошедшего.

Как прошли протестные акции в краснодарском крае – смотрите в фотогалерее “Ъ-Кубань”.

Наталья Решетняк