Летевший в Астрахань рейс экстренно сел в аэропорту Краснодара

Рейс А4-339 авиакомпании «Азимут», летевший из Краснодара в Астрахань, доложил о технической неисправности и сел в аэропорту Краснодара через полчаса после вылета, сообщает пресс-служба аэровокзала.

«Решением авиакомпании сделан размен бортов, рейс А4 339 будет выполняться на другом воздушном судне. Рейс задержан до 18:20. Идет регистрации и посадка», - говорится в сообщении.

Как писал “Ъ-Кубань”, 18 января вылетевший из Краснодара в Дубай бизнес-джет Gulfstream G650 бизнесмена Сергея Галицкого был вынужден вернуться в аэропорт вылета после сигнала о сбое в работе одной из систем.

Виктория Колганова