Бизнес-джет Галицкого совершил экстренную посадку в Краснодаре спустя 26 минут после вылета

Сегодня, 18 января, вылетевший в 17.27 из Краснодара в Дубай бизнес-джет Gulfstream G650 был вынужден вернуться в аэропорт вылета после сигнала о сбое в работе одной из систем. Об этом сообщили "Ъ-Кубань" в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар. Посадка прошла благополучно в 17.53. Кому принадлежит самолет не уточняется.

По данным Telegram-канала Baza, владельцем самолета является кубанский бизнесмен Сергей Галицкий. Во время полета сработал аварийный датчик, сигнализирующий о неполадках в системе управления самолетом. На борту находилась супруга господина Галицкого. Сейчас с неполадкой разбираются техники.

Gulfstream G650 — реактивный двухдвигательный самолет бизнес-класса, выпускаемый американской авиастроительной корпорацией Gulfstream Aerospace.Он способен перевозить от 11 до 18 пассажиров. Официально о проекте объявили в 2008 году. G650 является флагманом Gulfstream Aerospace.

Как писал "Ъ-Кубань", Forbes составил рейтинг самых дорогих частных самолетов богатых россиян. Gulfstream G650 Сергея Галицкого попал на четвертую строчку ТОПа. По данным издания, господин Галицкий приобрел воздушное судно в 2018 году. Его бортовой номер M-YGLF (Мой Гольфстрим). Стоимость этого джета оценивается в $60 млн. Это один из самых современных и ультрадальних самолетов в своей категории. Он способен преодолевать расстояние почти в 13 000 километров без дозаправки, развивая скорость до 982 км/ч.

Наталья Решетняк