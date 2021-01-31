Сауль Альварес идет по пути учащения

Мексиканский боксер Сауль Альварес, считающийся лучшим вне зависимости от категорий, проведет в начале мая бой с британцем Билли Джо Сондерсом в суперсреднем весе (до 76,2 кг). На кону в поединке, который станет одним из самых громких событий в профессиональном боксе в нынешнем году, окажутся три титула — Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).
По данным американского телеканала ESPN, ярчайшая звезда профессионального бокса и обладатель титулов по версии WBA и WBC Сауль Альварес договорился о проведении боя с нынешним чемпионом мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг) по версии WBO Билли Джо Сондерсом. Детали организации поединка еще обговариваются. Ожидается, что он состоится 1 или 8 мая в Лас-Вегасе.
Альварес и Сондерс планировали подраться еще в мае прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса их бой пришлось отложить сначала до июня, затем — уже до осени. Но выходить на ринг в сентябре Билли Джо Сондерс, сославшись на свою неготовность, отказался.
С тех пор Альварес, который занимает верхнюю строчку в большинстве рейтингов лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, успел провести поединок с известным британским бойцом Каллумом Смитом. Мексиканец довольно легко расправился с соперником в декабре минувшего года и добавил, таким образом, в свой послужной список еще одну, уже 54-ю по счету победу.
На счету 31-летнего Билли Джо Сондерса победы во всех 30 боях (в том числе 14 — нокаутами), проведенных на профессиональном ринге. Правда, есть в его карьере и темные пятна. Например, в октябре 2018 года во время судебного процесса, связанного с провалом допинг-теста, Сондерсу пришлось отказаться от титула WBO в среднем весе. В итоге организация дисквалифицировала британца на шесть месяцев, но после возвращения он сначала завоевал вакантный титул WBO в категории до 76,2 кг, а затем уже дважды защитил его. В последний раз — в декабре прошлого года, одолев британца Мартина Мюррея, единогласным решением судей.
Кроме пояса WBO, принадлежащего Сондерсу, ему также пока недостает звания Международной боксерской федерации (IBF). Оно принадлежит американцу Калебу Планту.
Прежде, правда, мексиканскому боксеру предстоит защитить имеющиеся титулы в бою с обязательным претендентом на пояс Всемирного боксерского совета турком Авни Йылдырымом. C ним Сауль Альварес встретится 27 февраля на стадионе Hard Rock в Майами, и сомнений, что явному фавориту этого боя Альваресу удастся справиться с далеким от элиты Йылдырымом, практически нет.