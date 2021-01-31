Сауль Альварес идет по пути учащения

Мексиканский боксер Сауль Альварес, считающийся лучшим вне зависимости от категорий, проведет в начале мая бой с британцем Билли Джо Сондерсом в суперсреднем весе (до 76,2 кг). На кону в поединке, который станет одним из самых громких событий в профессиональном боксе в нынешнем году, окажутся три титула — Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).

По данным американского телеканала ESPN, ярчайшая звезда профессионального бокса и обладатель титулов по версии WBA и WBC Сауль Альварес договорился о проведении боя с нынешним чемпионом мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг) по версии WBO Билли Джо Сондерсом. Детали организации поединка еще обговариваются. Ожидается, что он состоится 1 или 8 мая в Лас-Вегасе.

Альварес и Сондерс планировали подраться еще в мае прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса их бой пришлось отложить сначала до июня, затем — уже до осени. Но выходить на ринг в сентябре Билли Джо Сондерс, сославшись на свою неготовность, отказался.

Боксер Билли Джо Сондерсом Фото: Reuters

С тех пор Альварес, который занимает верхнюю строчку в большинстве рейтингов лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, успел провести поединок с известным британским бойцом Каллумом Смитом. Мексиканец довольно легко расправился с соперником в декабре минувшего года и добавил, таким образом, в свой послужной список еще одну, уже 54-ю по счету победу.

На счету 31-летнего Билли Джо Сондерса победы во всех 30 боях (в том числе 14 — нокаутами), проведенных на профессиональном ринге. Правда, есть в его карьере и темные пятна. Например, в октябре 2018 года во время судебного процесса, связанного с провалом допинг-теста, Сондерсу пришлось отказаться от титула WBO в среднем весе. В итоге организация дисквалифицировала британца на шесть месяцев, но после возвращения он сначала завоевал вакантный титул WBO в категории до 76,2 кг, а затем уже дважды защитил его. В последний раз — в декабре прошлого года, одолев британца Мартина Мюррея, единогласным решением судей.

Этот бой может заметно приблизить Сауля Альвареса к его главной на данный момент цели — собрать все титулы в суперсреднем весе.

Кроме пояса WBO, принадлежащего Сондерсу, ему также пока недостает звания Международной боксерской федерации (IBF). Оно принадлежит американцу Калебу Планту.

Прежде, правда, мексиканскому боксеру предстоит защитить имеющиеся титулы в бою с обязательным претендентом на пояс Всемирного боксерского совета турком Авни Йылдырымом. C ним Сауль Альварес встретится 27 февраля на стадионе Hard Rock в Майами, и сомнений, что явному фавориту этого боя Альваресу удастся справиться с далеким от элиты Йылдырымом, практически нет.

Екатерина Ремизова