В Сочи открыли новый кабинет компьютерной томографии

В горбольнице №3 Хостинского района Сочи открыли кабинет компьютерной томографии. Специально для него к зданию больницы пристроили помещение, сообщает пресс-служба городской администрации.

«По решению Министерства здравоохранения Краснодарского края в нашу больницу был выделен компьютерный томограф. Однако помещение для такого оборудования в учреждении отсутствовало. При содействии депутатов Городского Собрания Сочи эту проблему удалось решить», — отметил главврач больницы Сосо Мебония.

Новое помещение пристроено к больнице вплотную, что позволит быстро транспортировать тяжелых пациентов.

Аппарат КТ позволит более эффективно проводить диагностику пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на пневмонию и COVID-19.

Как писал “Ъ-Кубань” , сегодня, 31 января на Кубани было зарегистрировано 182 новых случая заболевания коронавирусом, из них 48 в Краснодаре и 28 в Сочи.

Виктория Колганова