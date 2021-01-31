На Кубани 182 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Краснодарском крае выявили 185 заболевших коронавирусом. Общее число заболевших составило 33 681, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Краснодаре (48). В Сочи заболели 28 жителей, в Туапсинском районе – 12, в Динском – 11, в Тимашевском – 7. По шесть заболевших в Ейском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. По пять – в Тихорецком, Новопокровском, Кавказском и Лабинском. В Курганинском, Апшеронском и Выселковском районах по четыре положительных результатов тестов, в Горячем Ключе и Павловском районе – по три, в Геленджике и Анапе, а также Кореновском, Абинском, Калининском, Кущевском, Тбилисском и Гулькевичском районах – по два. По одному человеку выявлено в Белореченском, Славянском, Темрюкском и Успенском районах.

Выздоровели 24652 человека (258 за сутки). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 104 пациента, еще 4 – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, сообщили в краевом минздраве.

В России по состоянию на 31 января 18 359 новых случая заболевания. Всего активных случаев - 477 253.

Как писал “Ъ-Кубань”, вчера, 30 января, в Краснодарском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 185 человек. Выздоровели за сутки 245 человек, 19 заболевших скончались.

Виктория Калганова