В Анапе несанкционированный митинг 31 января завершился задержаниями

Фото: «Ъ-Кубань»

31 января несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Анапе, по оценкам наблюдателей, собрал несколько десятков человек.

Мероприятие началось в 12.00 на Театральной площади. Группы людей прошли от ДК «Родина» до здания местной администрации. Участники шествия скандировали «Свободу Навальному», следом один из активистов развернул плакат с требованием освободить оппозиционера. После чего его задержали сотрудники полиции.

По данным «ОВД-Инфо», всего в этот день в Анапе задержаны шесть участников протеста. Пока нет сведений сколько было задержано от местной полиции. Редакция “Ъ-Кубань” располагает достоверными сведениями о задержании только одного участника.

Подробности о прошедшей 31 января акции можно прочитать в онлайн - трансляции “Ъ-Кубань”.

Как прошли протестные акции в краснодарском крае – смотрите в фотогалерее “Ъ-Кубань”.

Наталья Решетняк