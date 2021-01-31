В Сочи массовая протестная акция была предотвращена силами полиции

Фото: Ольга Логинова

Заявленная в Сочи на 31 января несанкционированная акция протеста, которая предполагала шествие сторонников Алексея Навального от площади Искусств до площади Флага, не собрала значительного количества участников. Силы полиции, ОМОН, Росгрвардии, народной дружины, сконцентрированные в центральной части города, предотвратили массовое скопление граждан и возможные нарушения общественного порядка. В итоге протестующих было в несколько раз меньше, чем 23 января.

В 11:00 утра на площади Флага, площади Искусств и прилегающим к ним улицам Островского, Навагинской, Платановой аллее, Орджоникидзе, Горького дежурили сотрудники правоохранительных органов. По заявленному маршруту шествия курсировали патрули со служебными собаками, на месте сбора протестующих дежурили полицейские автомобили, грузовики Росгвардии, пустые маршрутные автобусы и машина скорой помощи. Прилегающий к площади Искусств участок Курортного проспекта был огорожен фан-барьерами, однако, в отличие от 23 января, движение по всем городским улицам было открыто, проход по площадям Искусств и Флага был свободным. Мобильная связь в районе проведения акции работала бесперебойно, провокаций со стороны протестующих или полиции замечено не было.

Около 11:30 на площадь Флага начали подходить по одному и небольшими группами участники акции, которых уже на подходе к заявленному месту проведения мероприятия останавливали сотрудники полиции и провожали к припаркованным на боковой аллее маршрутным автобусам, которые отправлялись с площади по мере заполнения задержанными. Такая же тактика перехвата участников акции по мере их прибытия на место сбора применялась и на площади Флага. По официальным данным ОВД-инфо, в Сочи задержан 51 протестующий, среди которых, по замечанию одного из дежуривших на площади сотрудников правоохранительных органов, было много активных участников акции протеста 23 января.

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В результате превентивных действий полиции, значительному количеству протестующих не удалось собраться и организоваться ни на одной из центральных площадей Сочи, к 14:00 активная фаза мероприятия была завершена.

Подробности о прошедшей 31 января акции можно прочитать в онлайн - трансляции «Ъ-Кубань».

Ольга Логинова