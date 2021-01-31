Глава финансового регулятора Германии уходит в отставку из-за скандала с Wirecard

Министерство финансов Германии сочло, что Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin) не справилось со своей задачей и допустило многолетнее мошенничество со стороны финтех-компании Wirecard. В связи с этим принято решение об отставке главы BaFin Феликса Хуфельда и его заместителя Элизабет Рёгеле.

«Скандал вокруг Wirecard AG показал, что немецкий финансовый надзор нуждается в реорганизации для более эффективного выполнения своей надзорной функции. Для этого Федеральное министерство финансов осенью заказало расследование в отношении Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором, результаты которого будут представлены на следующей неделе. Федеральное министерство финансов и президент Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором сегодня обсудили ситуацию и пришли к выводу, что для этого помимо организационных изменений должна быть и кадровая перезагрузка во главе BaFin»,— говорится в заявлении министра финансов Олафа Шольца.

Напомним, Wirecard оказалась в центре скандала в середине 2020 года — была обнаружена масштабная нехватка средств на счетах компании. Позже выяснилось, что руководство компании годами скрывало ее убытки, а также проводило платежи, связанные с порносайтами, азартными играми и т.д. Wirecard обанкротилась, а ее генеральный директор Маркус Браун и несколько других топ-менеджеров были арестованы. Одной из центральных фигур в расследовании дел компании оказался Ян Марсалек — бывший операционный директор Wirecard. Он бежал вскоре после начала скандала, считается, что господин Марсалек уехал в Белоруссию, позже сообщалось, что он может находиться в России. Ян Марсалек находится в международном розыске. На прошлой неделе австрийские власти арестовали бывшего сотрудника местной спецслужбы (Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом, BVT) Мартина В. и бывшего депутата австрийского парламента от правой Австрийской партии свободы Томаса Шелленбахера. Их подозревают в причастности к бегству Яна Марсалека в Белоруссию в июне прошлого года.

Кирилл Сарханянц