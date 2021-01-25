В Австрии по делу Wirecard арестовали бывшего депутата парламента и бывшего сотрудника спецслужб

Австрийские власти арестовали бывшего сотрудника местной спецслужбы (Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, BVT) Мартина В. и бывшего депутата австрийского парламента от правой Австрийской партии свободы Томаса Шелленбахера. Об этом первой сообщила австрийская газета Der Standard. Как пишут немецкие и австрийские СМИ, прокуратура Австрии признала факт ареста. Их подозревают в причастности к бегству одного из топ-менеджеров немецкой компании Wirecard, Яна Марсалека, в Белоруссию в июне прошлого года.

Напомним, Wirecard оказалась в центре скандала — была обнаружена масштабная нехватка средств на счетах компании. Позже выяснилось, что руководство компании годами скрывало ее убытки, а также проводило платежи, связанные с порносайтами, азартными играми и т. д. Wirecard обанкротилась, а ее генеральный директор Маркус Браун и несколько других топ-менеджеров были арестованы. Одной из центральных фигур в расследовании дел компании оказался Ян Марсалек — бывший операционный директор Wirecard. Он бежал вскоре после начала скандала, считается, что господин Марсалек уехал в Белоруссию, позже сообщалось, что он может находиться в России. Ян Марсалек находится в международном розыске.

По данным австрийской прокуратуры, бегство Яна Марсалека на чартерном самолете из Мюнхена в Белоруссию через австрийский аэропорт Феслау 19–20 июня прошлого года (скандал начался 18 июня) организовали именно Мартин В. и Томас Шелленбахер. Господин Шелленбахер, по данным СМИ, непосредственно занимался заказом самолета, а Мартин В. передал ему просьбу господина Марсалека об этом. Томас Шелленбахер был арестован по подозрению в коррупции в рамках другого дела, во время допросов он рассказал о роли Мартина В. в побеге Яна Марсалека, после чего бывший сотрудник спецслужбы был также арестован. Как пишут некоторые немецкие СМИ, сам факт организации перелета вряд ли может стать поводом для обвинения, так как тогда Ян Марсалек еще не был объявлен в розыск.

Мартина В., возглавлявшего один из отделов в BVT, подозревают также в том, что он ранее, пользуясь служебным положением, незаконно добывал информацию для господина Марсалека и Wirecard — в том числе проверял платежеспособность операторов порносайтов, которые хотели проводить трансакции через сервис. Как пишут СМИ, возможно, так работали на Wirecard и другие сотрудники спецслужб и полиции, так что расследование может стать более масштабным.

Яна Рождественская