В Новороссийске завершилась протестная акция

Фото: Наталья Решетняк

В Новороссийске 31 января прошла вторая по счету протестная акция сторонников Алексея Навального. Жители города (в основном молодежь) самоорганизовались, чтобы мирно пройти в поддержку оппозиционера. Маршрут пролегал от бульвара Черняховского до администрации города. Мероприятие стартовало в 12 часов.

Протестующие прошли по набережной до мэрии Новороссийска. Явных провокаций не наблюдалось. Люди шли молча, лишь изредка скандируя «Россия должна быть свободной», «Свободу политзаключенным» и пр. Отдельной группой двигались люди в штатском в черных масках с крестами. Полицейские предупреждали в мегафоны о незаконности мероприятия, напоминали об ответственности и праве полиции задерживать участников несанкционированной акции.

У здания мэрии протестующих встречали полицейские, муниципальные служащие и представители силовых структур в штатском. Администрацию оградили от участников шествия живой цепью и металлическими мобильными ограждениями. Людей не пускали к зданию. Начались задержания. Только по наблюдениям корреспондента “Ъ-Кубань” задержаны были семеро, в том числе три девушки. Съемке задержаний препятствовали мужчины в штатском, вероятно, представители казачества. Один из них угрожал корреспонденту “Ъ-Кубань” разбить телефон.

Акция в поддержку Навального в Новороссийске длилась около 1,5 часов. На этот раз, по визуальной оценке, участников акции было вдвое меньше, чем 31 января, когда на улицу вышли порядка 1 тыс. человек.

Как прошли протестные акции в краснодарском крае – смотрите в фотогалерее «Ъ-Кубань».

Представители правоохранительных органов и администрации города не комментируют произошедшее, в том числе не предоставляют сведения о точном количестве задержанных.

Подробности о прошедшей 31 января акции можно прочитать в онлайн - трансляции «Ъ-Кубань».

Наталья Решетняк