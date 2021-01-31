Египетский регулятор одобрил использование вакцины против COVID-19 от AstraZeneca

Египетское управление по лекарственным средствам (EDA) одобрило использование британской вакцины против коронавируса AstraZeneca. Ее производит Индийский институт сыворотки, препарат продается под названием Covishield, сообщает AhramOnline.

Это вторая вакцина против COVID-19, которая будет одобрена в экстренном порядке в Египте. Первой стала китайская вакцина Sinopharm.

«Вчера египетское управление по лекарственным средствам одобрило экстренное использование вакцин Covishield, произведенных Индийским институтом сывороток, который заключил контракт на передачу технологии производства вакцины от британской компании AstraZeneca»,— заявил официальный представитель EDA Али аль-Гамрави. Он добавил, что вакцина прошла необходимые процессы оценки в отделах и лабораториях управления по лекарственным средствам. В EDA в настоящее время изучают и оценивают другие вакцины.