«Asos регулярно пытаются в чем-то уличить» Настя Ройзман — об обвинении в адрес интернет-магазина

Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, как часто британский ритейлер Asos становится объектом критики, в чем его обвинили на этот раз и как интернет-магазин прокомментировал ситуацию.

Британский Asos обвинили в пропаганде насилия. Возмущение пользователей вызвала толстовка японской марки A Bathing Ape стоимостью около 200 фунтов. Из-за особенностей шрифта крупная надпись «AAPE» стала похожа на «RAPE», что в переводе с английского означает «изнасилование». В интернет-магазине не стали комментировать ситуацию, однако спорный товар с онлайн-прилавка удалили.

Надо сказать, что Asos регулярно пытаются в чем-то уличить.

Не так давно ритейлер обвинили в использовании недостоверных снимков для обзора платья. На увеличенном изображении было видно, что платье подогнано по фигуре при помощи прищепок.

До этого магазин обвиняли в пропаганде нездоровой худобы. Поводом стало обновление размерной сетки — тогда пользователям стали доступны вещи размера 2. Для понимания, XXS — это 4.

Становился Asos объектом критики и из-за якобы расизма. Тогда выяснилось, что среди представленных на сайте брендов числится марка под названием Noose & Monkey (в переводе — петля и обезьяна). Кстати, и тогда компания не стала спорить с общественным мнением — порвала отношения со спорным брендом и принесла публичные извинения.