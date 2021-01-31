В Черноземье COVID-19 за сутки подтвердился еще у 1189 пациентов, умерли 10

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ 31 января сообщил о еще 1189 заболевших в Черноземье. Общее число инфицированных в макрорегионе достигло 182,158 тыс., из которых выздоровели 161,576 тыс. (821 за сутки), а умерли - 3296 (десять за сутки).

Так, в Белгородской области вирус подтвердился еще у 172 пациентов, всего уже - у 27,451 тыс. Новых выздоровевших - 78, а всего - 24,842 тыс., летальных случаев за сутки - пять, а с начала пандемии - 372.

В Воронежской области за сутки подтвердились еще 375 диагнозов, а всего - 58,219 тыс. Новых выздоровевших - 294, а всего - 52,299 тыс., умерли с начала пандемии 1566 пациентов с коронавирусом.

В Курской области - еще 178 подтвержденных случаев заболевания, а всего - 26,283 тыс. Новых выздоровевших - 112, а всего - 23,105 тыс., умер за сутки один пациент, а с начала пандемии - 370.

В Липецкой области - еще 150 заболевших, а всего - 20,933 тыс. Новых выздоровевших - 138, а всего - 16,94 тыс., умер один пациент, а с начала пандемии - 369.

В Орловской области - еще 161 подтвержденный случай, а всего - 26,721 тыс. Новых выздоровевших - 109, а всего - 23,555 тыс., умер один пациент за сутки, а с начала пандемии - 349.

В Тамбовской области подтвердились за сутки еще 153 диагноза, а всего - 22,551 тыс. Новых выздоровевших - 90, а всего - 20,835 тыс., умерли за сутки два пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 270.

Как на воронежских предприятиях мотивируют к вакцинации от коронавируса, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков