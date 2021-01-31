Новый кабинет компьютерной томографии открыт в Сочи В горбольнице №3 Хостинского района Сочи полностью завершены работы по строительству пристройки кабинета КТ и установлено новое оборудование.

Аппарат позволит более эффективно проводить диагностику пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на пневмонию и коронавирусную инфекцию COVID-19.

— По решению Министерства здравоохранения Краснодарского края в нашу больницу был выделен компьютерный томограф. Однако помещение для такого оборудования в учреждении отсутствовало. При содействии депутатов Городского Собрания Сочи эту проблему удалось решить, — рассказал главныи врач городскои больницы №3 Сосо Мебония.

Новое помещение вплотную пристроено к основному зданию учреждения здравоохранения, что позволяет легко и быстро транспортировать тяжелобольных пациентов на диагностику.

— На сегодняшний день работы завершены в полном объеме, установлено и настроено новое оборудование, завезена мебель. Кабинет компьютерной томографии в горбольнице №3 может быть использован по назначению, — отметил депутат Городского Собрания Сочи Эдуард Обухович.

Новый модуль принимает пациентов и в городской инфекционной больнице №2 в Дагомысе. Он также оснащён компьютерным томографом последнего поколения, позволяющим оценить состояние сосудов лёгких пациентов всего за несколько минут.

— Очень важно, чтобы врачи могли оказать своевременную помощь как местным жителям, так и туристам города. Новый оборудованный модуль больницы позволит сделать это наиболее эффективно и в кратчайшие сроки, — рассказала депутат Городского Собрания Сочи Анна Невзорова.

В прошлом году в Сочи, как и в других городах страны, была проведена большая работа по перепрофилированию ряда больниц и поликлиник в амбулаторные КТ-центры для диагностики коронавирусной инфекции.