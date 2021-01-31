В Рыбинске пройдет автомобильный флешмоб в честь «Золотого кольца»

В городе Рыбинске Ярославской области 31 января будет проведен автомобильный флешмоб, посвященный 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо», сообщили в пресс-службе городской администрации.

По информации пресс-службы, мероприятие будет проводиться на площади дворца спорта «Полет». Организаторы планируют выстроить автомобили в несколько кругов, а затем они просигналят в честь самого популярного в стране туристического маршрута. Начало акции намечено на 16 часов, планируется. Что участвовать в ней будет не менее 30 автомобилей.

19 декабря в Рыбинске, в день открытия традиционного «Нашествия Дедов Морозов» был проведен предновогодний автофлешмоб «Рыбинская снежинка». На площади у ДС «Полет» из автомобилей была выстроена большая снежинка.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что сенатор от исполнительной власти Ярославской области Сергей Березкин на уровне Совета Федерации решает вопрос о включении Рыбинска в состав туристического маршрута «Золотое кольцо» России. В настоящее время маршрут «Золотое кольцо» России включает в себя города: Сергиев Посад, Ярославль, Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Углич.

Антон Антонов