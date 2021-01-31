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В Сибири проходят акции в поддержку Навального

Сегодня в ряде городов Сибири проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Новосибирске шествие сторонников объединило более 200 человек.

Как сообщает корреспондент «Ъ-Сибирь» с места события, на станции метро «Красный проспект», откуда сторонники Навального планировали начать несанкционированную акцию, дежурят сотрудники полиции, задержан один человек с плакатом.

В Томске на несанкционированную акцию, по оценкам "Ъ-Сибирь", собралось около 200 человек, которые потребовали освободить Алексея Навального.

Штаб оппозиционера в Кемерове сообщает, что центр города перекрыт полицией: «На площади Советов ОМОН. Пешеходный переход к площади Советов закрыли ограждением». В Новосибирске участники шествия сообщают о том, что пешеходное движение по Красному проспекту также перекрыто. Штаб сообщает о том, что начались задержания участников акции.

В Красноярске на акции собралось более 200 человек. Центральная площадь города окружена заваленными горами снега. Полиция предупреждает участников о том, что «проведение мероприятия не согласовано» и требует прекратить «совершение противоправных действий и разойтись». Полиция стеной оттесняет собравшихся от центральной площади города. Начались задержания.

По информации «ОВД-инфо», на данный момент в городах Сибири задержано несколько человек: в Новосибирске — 1, в Новокузнецке — 6, в Кемерове — 2.

23 января в регионах Сибири прошли акции в поддержку Алексея Навального. В Красноярске, по разным оценкам, тогда собралось от 1 до 3 тыс. участников, в Новосибирске, по данным правоохранителей, — 2,5 тыс. человек, в Барнауле — около 2 тыс. человек. Также акции провели в Томске, Омске Горно-Алтайске и других городах. Алексея Навального арестовали 17 января по ходатайству ФСИН после того, как он вернулся из Германии, где проходил лечение.

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Илья Николаев


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