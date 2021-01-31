В Японии выявили первый очаг заражения «британским» видом коронавируса

Врачи Японии зарегистрировали еще пять случаев заражения «британским» штаммом коронавируса — в Сайтаме и Токио. Первый очаг находится на рабочем месте у заболевших из Сайтама. Предполагается, что они заразились от мужчины, у которого коронавирус был выявлен ранее, передает Nikkei.

Всех новых больных госпитализировали. Им от 40 до 60 лет. Общее число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 388 тыс., 64 из них — болеют «британским» видом COVID-19.

В Японии до 7 февраля не выдают новые визы иностранцам из-за нового штамма коронавируса. Въезд разрешен только гражданам и постоянно проживающим в Японии иностранцам. Новый вид коронавируса выявили в Великобритании в 2020 году. В декабре власти страны сообщили, что он оказался более заразным.

О ситуации с коронавирусом в Японии — в материале “Ъ” «Страна восходящего вируса».