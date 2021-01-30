Российский конькобежец Кулижников победил на дистанции 500 м на этапе Кубка мира

Российский конькобежец Павел Кулижников стал первым в забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды). Он преодолел дистанцию за 34,475 м.

Вторым 500 м пробежал канадец Лоран Дебре (34,520 сек.). Третье место с результатом 34,588 сек. разделили голландец Дай Дай Нтаб и россиянин Артем Арефьев.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье, 31 января. На чемпионате мира по конькобежному спорту, которые пройдет с 11 по 14 февраля, российские спортсмены из-за санкций будут выступать с символикой Союза конькобежцев России.