Sexy back, yeah!

В это трудно поверить, но любимчику из `N Sync и автору, пожалуй, самой красивой песни о неразделенной любви «Cry me a river» сегодня 40 лет. «Коммерсантъ Стиль» собрал несколько фактов о Джастине Тимберлейке, чтобы в очередной раз признаться в самых теплых чувствах к этому артисту.

Каждый уважающий себе фанат Тимберлейка знает, что свой творческий путь Джастин начал в клубе «Микки-Маус» вместе с Кристиной Агилерой, Райаном Гослингом и Бритни Спирс. Уже в 10 лет он выступал на Grand Ole Opry (одна из старейших американских радиопередач в формате концерта), через год засветился на шоу «Star Search», а в 14 — основал группу «N`Sync» (1995 год). В 2000-х от альбома «N`Sync» — «No Strings Attached» — сходили с ума, кажется, все: от мала до велика. Как результат: в первый день выхода релиза было продано 1,1 млн копий, спустя неделю — 2,4 млн дисков. История Тимберлейка, безусловно, история стопроцентного успеха — его номинировали на премии порядка 70 раз, и в 29 случаях он уходил в победой. Интересно, что Джастин никогда не записывает слова песен — держит их в голове. Так, например, был претворен в жизнь альбом «Justified». Помимо 9 «Грэмми» у певца и актера есть 4 телепремии «Эмми». Тимберлейк всегда был завидным женихом, за их романом со Спирс, впрочем, как и за всеми остальными, наблюдал весь мир. Этот же мир после их расставания в 2002 году песню «Cry me a river» пел с Джастином в унисон. В 2006 году вышел второй студийный альбом «FutureSex / LoveSounds» — Тимберлейк получил «Грэмми» за «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение» и «Лучшую танцевальную запись», а сингл «Suit & Tie» попадает в топ-5 лучших песен. Джастин прекрасно чувствует себя на сцене не только сольно (еще бы, он ведь первоклассно танцует), но и в компании с другими артистами. В история поп-музыки вошли такие дуэты, как с 50Cent, Рианной, Нелли Фуртадо, Мадонной, Тимбелендом и JAY-Z. А также выступление Джастина с Джанет Джексон на Super Bowl в 2004 году. Артист так увлеченно исполнял хиты, что нечаянно оголил правую грудь Джанет в прямом эфире. Стиль Тимберлейка претерпевал серьезные изменения: то он носил косички и выходил в total-дениме вместе с Бритни Спирс на красную дорожку премии American Music Awards, то носил откровенные наряды в духе бойз-бендов. Зато сейчас он одинаково прекрасно справляется как с повседневными образами, выбирая кроссовки Nike, рубашки и джинсы Levis, так и с выходами в свет. Певец может похвастаться безупречными смокингами, в которых профессионально позирует на ковровых дорожках с женой Джессикой Бил, танцует в клипах и на большой сцене. У Тимберлейка сложилась успешная карьера и в кино. В 2005 году он сыграл одну из ролей в фильме «Альфа-дог» Ника Кассаветиса, его герой очень полюбился зрителям. Впоследствии появились такие фильмы, как «Социальная сеть», где он сыграл одну из главных ролей вместе с Джесси Айзенбергом и Эндрю Гарфилдом, комедия «Секс по дружбе» и боевик о будущем «Время». В 2018 году Levis вместе с Джастином выпустили капсулу Fresh Leaves, в которую вошли вещи, переосмысленные артистом. Певец выпустил свою автобиографию под названием «Hindsight: & All the Things I Can`t See in Front of Me» («Прошлое: то, что я не вижу перед собой»). В этой книге собрано все: от интересных моментов из личной жизни до процесса написания музыки и международных хитов.