СКР проводит проверку после смерти двух человек в пожаре в Губкинском

Пуровский межрайонный следственный отдел (Ямало-Ненецкий автономный округ) организовал доследственную проверку после смерти двух человек в пожаре, который произошел в жилом доме в Губкинском. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Напомним, пожар произошел в ночь на 30 января в двухэтажном деревянном общежитии. По предварительным данным, огонь распространился на площадь 200 кв. м. В результате пожара два человека погибли, еще двое пострадали и были госпитализированы. 46 жильцам, в том числе 15 детям, удалось эвакуироваться самостоятельно еще до приезда пожарных.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлены личности погибших. Это были жильцы общежития — женщина 1954 года рождения и мужчина 1952 года рождения»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас СКР проводит устанавливает все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин гибели двух человек. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.