На Ямале во время пожара в жилом доме два человека погибли и два пострадали

В деревянном двухэтажном доме в первом микрорайоне Губкинского (Ямало-Ненецкий автономный округ) в ночь на 30 января произошел пожар, в результате которого два человека погибли, еще два жильца получили травмы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 1:25. «К моменту прибытия спасателей на втором этаже первого подъезда с переходом на чердак наблюдалось открытое пламя и сильное задымление, что свидетельствовало о позднем сообщении о пожаре»,— отметили в ведомстве.

Площадь пожара уточняется. По предварительным данным, она составила 200 кв. м. Полностью ликвидировать огонь удалось после шести часов — к 8:00 утра. В тушении было задействовано 23 человека личного состава и девять единиц спецтехники.

«Тушение пожара осложнялось сильным задымлением, молниеносным распространением огня по пустотам конструкции деревянного дома, а также низкой температурой воздуха -42 градуса. При возникновении пожара в таких деревянных строениях огонь распространяется с неимоверной скоростью и принимает большие размеры, так как не встречает на своем пути препятствий. К тому же жильцы дома изначально пытались самостоятельно потушить пожар. Драгоценное время было упущено»,— пояснили в МЧС.

По данным ведомства, еще до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 46 человек, в том числе 15 детей. Для них на базе маневренного жилого фонда подготовлен пункт временного размещения на 60 мест.

В результате пожара погибли мужчина и женщина, их личности сейчас устанавливаются, пострадали двое мужчин 2003 и 1975 годов рождений. Оба сейчас находятся на амбулаторном лечении.

«Причину, виновного и материальный ущерб установит дальнейшее расследование. На месте происшествия работают дознаватели МЧС. В 12:00 состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут решаться вопросы дальнейшего расселения жильцов и оказания им необходимой материальной помощи»,— добавили в МЧС.