Полиция предупредила тюменских журналистов о недопустимости проведения акции 31 января

Полиция Тюмени предупредила журналистов местных изданий о недопустимости проведения несанкционированной акции 31 января. Как сообщает Znak.com, участковый пытался вручить документ редактору тюменского издания «Наш город» Максиму Карпикову.

«Он хотел, чтобы я расписался в том, что я являюсь организатором акции, но я им не являюсь. Такой же документ хотели вручить нашему журналисту Никите Кифоруку, он тоже не стал расписываться»,— рассказал изданию господин Карпиков. По его словам, у полицейского якобы есть список имен, которым необходимо выдать предостережение.

Помимо этого, портал 72.ru сообщил о том, что сотрудники правоохранительных органов также пришли домой к журналистке издания Марии Токмаковой. Девушка на тот момент находилась в редакции, поэтому бумагу получила ее свекровь. «Она подписала документ о том, что предостережение получила. Когда полицейские находились дома, пришел мой муж. Он посоветовал сотрудникам УМВД проехать в редакцию и уведомить меня об этом лично, чтобы я сама решила, подписываться мне документы или нет»,— рассказала госпожа Токмакова.

Оба издания направили запросы в пресс-службу ГУ МВД по Тюменской области для разъяснения ситуации.