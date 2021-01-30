Вратаря ярославского «Локомотива» взяли в олимпийскую сборную России по хоккею

Вратарь ярославского хоккейного клуба «Локомотив» 22-летний Илья Коновалов включен в состав олимпийской сборной России по хоккею, сообщили в Федерации хоккея России. Олимпийская сборная, являющаяся ближайшим резервом основной национальной сборной России, готовится к участию в турнире Kazakhstan Hockey Open в Нур-Султане. Главным тренером олимпийской сборной России является Олег Браташ.

Хоккейный турнир в столице Казахстана Нур-Султане будет проходить с 10 по 13 февраля 2021 года. Соперниками олимпийской сборной России на турнире станут сборные Белоруссии и Казахстана.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в основную сборную России по хоккею вызваны четыре игрока «Локомотива». Национальная команда будет участвовать в шведских хоккейных играх, которые являются этапом Евротура. В первом матче турнира 11 февраля сборная России сыграет со сборной Финляндии.

Руководить сборной России на этом турнире будет Игорь Ларионов, который остается и главным тренером молодежной сборной страны. Из ярославского локомотива Игорь Ларионов вызвал в сборную 20-летнего защитника Даниила Мисюля и трех нападающих: 21-летнего Николая Коваленко, 22-летнего Артура Каюмова и 24-летнего Павла Красковского.

Антон Антонов