Четыре игрока «Локомотива» вошли в состав сборной России по хоккею

Четыре игрока ярославского хоккейного клуба «Локомотив» включены в состав сборной России по хоккею, которая отправляется на шведские хоккейные игры, являющиеся этапом Евротура.

По данным Федерации хоккея России, в сборную вызваны 20-летний защитник «Локомотива» Даниил Мисюль и три нападающих ярославской команды: 21-летний Николай Коваленко, 22-летний Артур Каюмов и 24-летний Павел Красковский.

Первый матч на шведских хоккейных играх сборная России проведет 11 февраля. Соперником россиян будет сборная Финляндии. В Федерации хоккея России сообщили, что главным тренером российской национальной команды на этом турнире будет Игорь Ларионов, являющийся главным тренером молодежной сборной страны.

По представительству в сборной России «Локомотив» на втором месте после СКА из Санкт-Петербурга. Из петербургского клуба в сборную вызваны семь хоккеистов.

Сегодня вечером железнодорожники в Ярославле проводят очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В 19 часов на «Арене 2000» начнется игра «Локомотива» с омским «Авангардом».

Антон Антонов