Подробности взрыва на промышленной площадке в Ярославе

Возгорание, а затем взрыв в Заволжском районе Ярославля, на территории промплощадки частного предприятия, рядом с Ляпинской котельной, произошли из-за утечки масла при производстве работ, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным пресс-службы, 29 января в 19:30 поступило сообщение о возгорании. Рядом с котельной сотрудники предприятия занимались утилизацией титановых труб, внутри которых было масло, оно вытекло наружу и воспламенилось от попадания искр.

В МЧС рассказали, что рабочие пытались потушить огонь самостоятельно снегом и водой, из-за чего горящее масло начало издавать громкие хлопки. Возникло задымление. Дым заполнил в цех, где находились баллоны с кислородом. Затем произошло возгорание помещения цеха.

«Ликвидация пожара произошла в 20:11. Сотрудники МЧС потушили масло, охладили помещение и вынесли баллоны с кислородом из частного цеха. Часть спасательной группы осталась на дежурство в частном цехе»,— сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что территория предприятия, где произошло ЧП находится под охраной. На месте работали сотрудники МЧС. По официальным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в пятницу вечером 29 января жители Заволжского района Ярославля сообщили в соцсетях о сильном взрыве в районе Ляпинской ТЭЦ. Очевидцы рассказывали, что к месту происшествия проехали не менее 10 пожарных спецмашин.

София Бастрыгина